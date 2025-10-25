「大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）」は24日、レギュラーシーズン第3節GAME1が神奈川県のとどろきアリーナで行われ、NECレッドロケッツ川崎が大阪マーヴェラスと対戦。セットカウント3－2で勝利し、今季5勝目を挙げた。 ■中盤苦戦も昨季の女王を撃破 NEC川崎は中谷宏大新監督のもと、開幕から4戦全勝と好調。第1節ではSAGA久光スプリングスに、第2節では群馬グリーンウイン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
- 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 4. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 5. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 6. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 7. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 8. はらぺこツインズ 活動休止発表
- 9. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 10. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 1. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 2. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 3. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 4. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 5. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 6. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 7. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
- 8. 物件5棟に中国系法人677社が登記
- 9. 寝耳に水 タレントから政界進出
- 10. 雅子さまがアトピーで…行動驚き
- 1. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
- 2. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
- 3. リニア工事が原因か 各地で異変
- 4. 政府「国家情報局」を創設へ
- 5. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
- 6. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
- 7. クマ被害に「自衛隊使うべき」
- 8. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
- 9. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
- 10. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
- 1. 中国 高市首相の所信表明に反論
- 2. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
- 3. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
- 4. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
- 5. 米における銃の実態 日本人驚き
- 6. 小学生ら10人超はねられる 中国
- 7. AIが菓子の袋を銃と誤認識 米国
- 8. ジョニー・デップ 本格復帰へ
- 9. 「薬屋のひとりごと」に反響
- 10. ミャンマー詐欺拠点 1000人逃走
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
- 3. 今後求人が減っていく職種 TOP15
- 4. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
- 5. NY株式 逆だったらきつい反応?
- 6. 住宅ローン完済後に判明した現実
- 7. 同じ職種でも年収に100万円の差
- 8. NY為替 ドル円が激しい上下動
- 9. 日産自動車が 苦境に喘ぐ原因は
- 10. プロ野球で最も選手が集う高校
- 1. ダイソーのカードホルダーが便利
- 2. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
- 3. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
- 4. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 5. 純正キーボードがないiPad mini
- 6. NTTデータなど、ワーキングケアラー向け介護事業「ケアラケア」を開始
- 7. 【明日から】ノースフェイスやコールマンも登場予定。Amazon スマイルSALEの注目アイテムは？
- 8. 「Pixel Watch 4」試してみた
- 9. 内藤瑛亮監督✕鈴木福主演の映画『ヒグマ!!』、現実のクマ被害を鑑み公開延期［ホラー通信］
- 10. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
- 11. 「ほぼ日手帳アプリ」が登場
- 12. Appleはまだ「空間」を諦めていない。M5チップ搭載Vision Proの実力
- 13. 光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
- 14. デロンギ 話題のコーヒーマシン
- 15. 従来のドラレコとの違いに驚き
- 16. DIYで似て非なるデバイスを作成
- 17. CLASSES ROOTのプレビュー表示
- 18. ユニットコム、買い取り専門店舗「パソコン工房 秋葉原買取センター」を11月1日にオープン
- 19. 富士通など、高齢化社会に向けAIによる運動評価が可能な健康増進型保険サービス開発で連携
- 20. UGREENのイヤホン等が最大45%OFF
- 1. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
- 2. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
- 3. ド軍 106億円左腕をWS登録外に
- 4. 朗希が通訳へ感謝「泣かせる」
- 5. 大谷 会見で意外な人物に笑い
- 6. 麟太郎に「卒業しないと」と指摘
- 7. 「野球辞めよう」危機から 涙が
- 8. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
- 9. ド軍はロースター入り26人発表
- 10. なぜ田中碧を起用? 監督に疑問
- 1. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
- 2. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 3. はらぺこツインズ 活動休止発表
- 4. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
- 5. 松本人志の扮装で放送差し替えか
- 6. 城田優、複雑な家庭環境を告白
- 7. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
- 8. 「死んでしまえ」発言に独自見解
- 9. 田中みな実 多発する「不仲説」
- 10. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
- 1. いまラブホ入りました 現場緊迫
- 2. トヨタ・スープラ 生産終了発表
- 3. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
- 4. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
- 5. 無印良品「リピート買い」名品は
- 6. 「犬と棘」に涙腺崩壊の声が続出
- 7. 31 キティとコラボしたアイスも
- 8. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
- 9. 無難なコーデ 上手にするコツ
- 10. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い