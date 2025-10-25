「大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）」は24日、レギュラーシーズン第3節GAME1が神奈川県のとどろきアリーナで行われ、NECレッドロケッツ川崎が大阪マーヴェラスと対戦。セットカウント3－2で勝利し、今季5勝目を挙げた。 ■中盤苦戦も昨季の女王を撃破 NEC川崎は中谷宏大新監督のもと、開幕から4戦全勝と好調。第1節ではSAGA久光スプリングスに、第2節では群馬グリーンウイン