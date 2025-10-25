25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の4万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52285.18円ボリンジャーバンド3σ 50561.45円ボリンジャーバンド2σ 49560.00円25日夜間取引終値 49299.65円24日日経平均株価現物終値 49202.00円5日移動平均 48837.73円ボリンジャーバンド1σ 48245.00円一目均衡表・転換線 4