25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3281ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3366.15ポイントボリンジャーバンド3σ 3307.20ポイントボリンジャーバンド2σ 3281.00ポイント25日夜間取引終値 3269.45ポイント24日TOPIX現物終値 3263.70ポイント5日移動平均 3248.25ポイントボリンジャーバンド1σ 3206.