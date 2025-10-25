『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（６）サントリーサンバーズ大阪甲斐孝太郎前編（連載５：SVリーグ初代王者のサントリーで、204cmのミドルブロッカー鬼木錬が抱いていた迷い＞＞）【リリーフサーバーで出て勝った試合は「楽しい」】2024−25シーズン、SVリーグ初代王者に輝いたサントリーサンバーズ大阪で、オポジットの甲斐孝太郎（23歳）はリリーフサーバーとして存在感を放った。途中出場で、勝負の流