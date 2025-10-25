３歳牡馬クラシックの三冠目となるＧＩ菊花賞（京都・芝3000ｍ）が10月26日に行なわれる。今年は、ＧＩ皐月賞（４月20日／中山・芝2000ｍ）の勝ち馬ミュージアムマイル、同レース２着でＧＩ日本ダービー（６月１日／東京・芝2400ｍ）の覇者クロワデュノール、そして皐月賞３着、ダービー２着のマスカレードボールが不在。いずれも別路線を選択してのものだが、クラシック最終戦としては、やや寂しい顔ぶれになった印象がある。