ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――先週行なわれた３歳「牝馬三冠」最終戦のＧＩ秋華賞に続いて、今週は「牡馬三冠」の最終戦となるＧＩ菊花賞（10月26日／京都・芝3000ｍ）が行なわれます。大西直宏（以下、大西）ＧＩ皐月賞（４月20日／中山・芝2000ｍ）、ＧＩ日本ダービー（６月１日／東京・芝2400ｍ）とは、開催時期が違いますし、条件も大きく異なりますから、春の二冠とは違った能力が求められる一戦と