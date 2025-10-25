木村和久の「新・お気楽ゴルフ」連載◆第55回オジさんの年齢になってふと思うのですが、我々は何歳までゴルフができるのだろうか、と。ゴルフに行くのがしんどいなぁ〜。でも、つき合いだから仕方がない。けど、何回やってもスコアは一緒。むしろ、下がる一方だし、プレー代も地味に値上げされていてしんどい......。そんな状態が続いて復活のメドが立たないのなら、ゴルフの"手仕舞い"を考えてもいいと思います。もし自分