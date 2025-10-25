聖武天皇のご遺愛品など、色鮮やかな天平文化を現代に伝える「第７７回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）が２５日〜１１月１０日、奈良市の奈良国立博物館で開かれる。今年は６７件を展示。読売テレビの中村秀香アナウンサーが、今年の宝物の魅力を語った。出展される６７件の宝物の中、中村アナは香木の「黄熟香」に魅了されたという。「今年、『正倉院ＴＨＥＳＨＯＷ』（東京、大阪での展覧会）