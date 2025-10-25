国民スポーツ大会滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。少年女子B（高1、中3）100メートルでは橋本蒼衣（石川・金沢泉丘高1年）が11秒90（追い風0.3メートル）で準優勝した。偏差値70を超える石川県内1位の公立進学校に通う秀才スプリンターは、憧れの選手に同郷の清水空跳（星稜高2年）を挙げ「ちょっとでも近づけるように頑張りたい」と意気込んだ。（取材・文＝THE