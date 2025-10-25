ワールドシリーズ前日、シーハンにマイクを向けているのは…米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズを戦う。開幕前日の23日（同24日）には恒例のメディアデーが設けられ、選手が並んで取材に応じた。ここでインタビュアーに扮した佐々木朗希投手の意外な行動に、ファンから「彼は右腕で語るからな」「彼もまだZ世代」との声が上がっている。慣れた手つきで、口元に手を向けた。