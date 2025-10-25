俳優の柴咲コウが25日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響を集めている。「今夜！10月24日（金）22:30〜放送NHK Eテレ『眠れぬ夜はAIさんと』に出演します」と書き出した柴咲。自身が出演した番組ついて報告した。「AIさん、土屋礼央さんと3人でお悩みに向き合った時間は自分にとっても温かく、番組であることを忘れてしまうほど素直に語り合うことができたように思います」として「AIちゃん土