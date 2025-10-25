今季のパ・リーグで最下位に沈んだロッテが再建に向けた動きを活発化している。【画像】ロッテ・サブロー監督が水面下で入閣をねらう“日本一のミスター”は…10月17日には一軍チーフ打撃兼走塁コーチに西岡剛氏（41）の就任が発表され、19日には今季までソフトバンクで二軍監督を務めた松山秀明氏（58）のチーフ内野守備走塁コーチ就任が明らかになった。「西岡氏は盗塁王を2度、首位打者を1度獲得。2006年の第1回WBCでも世界