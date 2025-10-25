小説を読んでいて、小説家は、誰も知らない世界の誰も知らない人々の話を一体どうやって想像して書いているのか、不思議に思ったことはありませんか？デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。知らないこと・ものを想像しようとする時に、小川さんが実践している２つの手法があると言