先日101歳で亡くなった村山富市元総理。1994年、自民党から突然思わぬ人物がやってきたことなど総理就任に至るいきさつや、自衛隊容認、戦後50年の「村山談話」などについて、政界引退後に地元記者のインタビューに赤裸々に語っていた。元大分放送報道部記者でジャーナリストの田中圭太郎氏が取材メモを掘り起こした。【写真を見る】村山元総理「自民党に乗せられたことは否定しない」〜引退後、地元記者に明かした内幕と心境〜【