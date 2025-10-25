トランプ大統領のアジア歴訪をめぐり、アメリカ政府高官は24日、北朝鮮の金正恩総書記との米朝首脳会談は予定されていないと明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は24日から、マレーシアと日本、韓国を訪問します。アメリカメディアはトランプ政権内で非公式に米朝首脳会談の可能性が協議されたと報じていましたが、政府高官は今回のアジア訪問での金総書記との首脳会談は予定されていないと明らかにしました。また、韓国で