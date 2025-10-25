生成AIの「おしゃべり機能」はどこまで人間の代わりになるか。『言語学者、生成AIを危ぶむ子どもにとって毒か薬か』（朝日新書）を出した川原繁人さんは「例えば幼児が生成AIと会話することは、健全な成長や言語獲得の観点からはたして“安全”なのか、疑問が多い」という――。写真＝iStock.com／suriya silsaksom※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／suriya silsaksom■「賛成ゼロ」で浮かび上がる限界2024年の夏、「『A