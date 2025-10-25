Uber Eats Japanは21日、四国地方の愛媛県、九州地方の長崎県・大分県・佐賀県の計6都市でデリバリーサービスを開始した。これにより、同社が掲げていた「2025年中に全国100都市以上での新規展開」という目標を達成した。 新たにサービスが始まったのは、愛媛県の西条市と四国中央市、長崎県の大村市、大分県の中津市（福岡県吉富町・上毛町の一部を含む）、日田市、佐賀県の唐津市。 あわせて、