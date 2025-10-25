中高で6年間勉強したのに英語が苦手な人は、どのように克服したらいいのか。『英語ピクト図鑑』の著者マークさんと『東大読書』の著者・西岡壱誠さんは、どちらも学生時代に英語が不得意だったと言う。二人のベストセラー著者は、どのようにして苦手な英語を克服したのか。東大入試にも有効な英語の勉強法の極意を語り合った。■“英語難民”のための英語克服法とは多くの日本人は中学、高校で6年間、英語の勉強をしているのに、な