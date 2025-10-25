25日午前1時40分頃、北海道の根室半島南東沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。【映像】地震発生時の花咲港の様子これまでにけが人などは確認されていません。気象庁によりますと、震源の深さは40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。この地震による津波の心配はありません。北海道根室市で震度5弱を観測したほか、釧路市や浜中町などで震度4の揺れとなりました。警察や消防などにより