地球温暖化が進むなか、衝撃的な研究が発表された。「猛暑が老化を加速させる」。日本は大丈夫なのか？研究を発表した本人に詳しく聞いてみた。老化と寿命に関して気を付けるべきポイントを紹介する。熱波でDNAが老いる「長期にわたって極端な暑さが続くと、身体に「熱ストレス」という負担がかかり、DNAに記憶として刻まれます。すると、遺伝子の働きが変わり、老化を早めることが分かりました」そう語るのは、南カリフォルニア