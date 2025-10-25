「空、はてしない青」（上・下）［著］メリッサ・ダ・コスタ人は死ぬ。私も、あなたも。普段は忘れているだけ。この本の主人公、エミルは若年性アルツハイマーと診断され、いや応なく向き合わされる。そして人生の残された時間を旅に出ることに決めた。ネットで募った女性、ジョアンヌと共に。エミルはネット関係の仕事をしていた26歳で、1年前に去った彼女を忘れられない。ジョアンヌは29歳の小学校の管理人。学歴はないが