「爆心を見つめて」［著］鎌田七男、宮崎園子／『「ナガサキ」を生きる』［著］高瀬毅原爆の被害実態を把握・解明するために最初に立ち上がったのは市民たちであり、行政ではなかった。だが、だからこそ原爆の問題と運命的な出会いをする人々は絶えない。自分が、あるいは親族が被爆者である場合に加え、天命のようにそれに出会い、伝えなければという想（おも）いに駆られる人もいる。医師の鎌田七男氏は広島出身ではない