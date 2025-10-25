「じゃないほうの歌いかた」［著］佐々木愛あぁもう、なんだ、これ。出てくる登場人物たちがみんな愛（いと）おしすぎてたまらない。物語は、住宅街にある個人営業のカラオケ店「BIGNECO」（この店名、いいなぁ）を訪れる客と、店のスタッフのドラマだ。「カラオケのイメージ映像に出ていそうな女」と2度言われたことがある池田、同じ男性に片想（おも）いをしている加賀とサナ、思春期の娘とどう向き合えばいいのか悩ん