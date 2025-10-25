元山口組二次団体の若頭が解説「竹内が若頭に就任して、山口組の6代目・司忍親分が引退し、7代目禅譲のカウントダウンが始まっている……。こんな噂がありますが、そんな単純な話じゃない」こう語るのは、山口組を知り尽くした元山口組二次団体の若頭・田中忠洋氏だ。山口組のトップの司忍組長は83歳。組織の存続を考えれば引退も視野に入れる時期である。その下準備として今年の春、高山清司氏が率先して若頭から相談役になった。