付き合う上で年齢は関係ないと考える方も多いかと思いますが、多少は年下彼氏「ならでは」のメリットがきっとあるはず。そこで今回は、「年下男性と付き合う９つのメリット」について紹介します。【１】価値観の違いを受け入れやすくなる。付き合ってから直面する問題は、「価値観」の相違。年下の男性であれば、「年齢も違うし、仕方がないか。」と価値観の違いを受け入れやすくなります。相手が年下だからこそ、寛大な心で、受け