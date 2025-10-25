奥多摩街道の羽村方面と五日市街道を直結東京都は2025年9月26日、都道250号 あきる野羽村線の暫定開通を発表しました。10月29日14時に開通します。平成11年（1999年）に事業が始まった道路が完成を迎えますが、どのような道路で、開通したら周辺地域にどのような変化をもたらすのでしょうか。都道250号「あきる野羽村線」の「草花大橋」（画像：東京都）【画像】超便利!? これが羽村〜あきる野「新ルート」の位置です都道250