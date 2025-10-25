中国人が日本のモンベルで「爆買い」していると話題だ。特定のブランド、特定の商品だけがバカ売れする、いわゆる爆買いが沈静化して久しい。にもかかわらずなぜ、今、モンベルで爆買いが起きているのか？中国経済に精通するジャーナリスト・高口康太氏が解説する。中国人に占拠されたモンベルX（旧ツイッター）を見ると、「客の半数が中国人」「中国人客しかおらん」「レジが行列。みんな中国人だった」といった書き込みが並ぶ。