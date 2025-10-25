米の店頭販売価格の高騰が耳目を集めている。国内の大手スーパーでは今年度産の銘柄米が軒並み5キロ5000円を超え、4000円台のブレンド米に2000円前後の令和3年度の備蓄米、そして4キロのカルフォルニア米が2000円と価格の幅が大きい。一部の高級スーパーでは5キロ8000円を超える銘柄米（有機農法）も出現している。新米の出荷と共に都内のスーパーの米売り場の面積は拡充されているが、選択肢の広がった商品群を前に頭を悩ます主婦