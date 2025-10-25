有元葉子さんの『旅の記憶』を綴った書籍から、イギリスを訪れた際に出会った「本物のパン」についてのエッセイをご紹介します。それはロンドン郊外の製粉所のパン屋さんでした。見た目はあくまでも普通のパン。けれど味わってみたところ…… あまりのおいしさに、有元さんがとった行動は？おいしいものに対する有元さんの“突き進む力”にぜひ勇気をもらってください。イギリスで知った、挽きたての粉で作るパンの香りイギリス