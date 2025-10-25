ワールドシリーズ第2戦で先発に見込まれている山本由伸投手。初戦を翌日に控えた日本時間24日、インタビューに応じました。「前回と同じ順番なので、初戦しっかりと相手を見て、そういうこともできますし、前回うまくいっただけに自信を持っていけるかなと思います」。リーグ優勝決定シリーズでも第1戦ブレーク・スネル投手、第2戦山本投手で4連勝で勝ち上がったドジャース。メジャー2年目で2桁勝利に、初完投を達成するなど着実に