米大リーグのワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）、トロントで開幕する。スタメンが発表され、連覇を狙うドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）先発投手はドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞した３２歳の左腕スネル。ブルージェイズ（ア・リーグ）は９月にメジャーデビューしたばかりの右腕で通算３試合登板の２２歳イェサベジ。