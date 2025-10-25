大阪府警豊中署24日午後5時5分ごろ、大阪府豊中市の集合住宅で「異臭がする」と豊中署に通報があった。署からの119番で駆け付けた救急隊員が集合住宅の一室で高齢の男女がうつぶせに倒れているのを発見。その場で死亡が確認された。部屋は施錠され荒らされた形跡はなく、目立った外傷はなかった。署によると、亡くなったのはいずれも無職、石川雅章さん（87）と妻静代さん（84）。二人暮らしで、訪れた介護ヘルパーが石川さん