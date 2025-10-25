アメリカのトランプ政権はコロンビアの麻薬対策が不十分だとして、ペトロ大統領らを制裁対象に指定したと発表しました。トランプ政権は24日、「コロンビアは主要な麻薬の生産国や密輸の中継国である」とし、それにもかかわらず、対策を「明らかに怠っており、アメリカの重大な脅威になっている」と主張。ペトロ大統領らを制裁対象に指定しました。ペトロ大統領の夫人や長男、政権幹部らも対象となっています。トランプ大統領は19日