プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。貴重な3ショットを披露しました。 「美人三姉妹って感じ」貴重な3ショットを披露 三浦プロは「team高身長」と綴り、プロゴルファーの川崎志穂、米澤有との3ショットを公開しました。 写真では、アップや鏡越しのセルフィーなど多彩なショットを披露。三浦プロはブラックのモックネックに淡いピンクのプリーツスカートを合わせ、米澤プ