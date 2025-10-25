アメリカの通商代表部は、第1次トランプ政権が中国と結んだ「第1段階」貿易合意の履行状況の調査を始めると発表しました。USTR＝アメリカ通商代表部は24日、第1次トランプ政権下の2020年に中国と結んだ「第1段階」貿易合意をめぐり、中国の履行状況の調査を始めると発表しました。この合意には、中国がアメリカからの農産品や工業品などの輸入を増やす代わりに、アメリカが制裁関税の一部を引き下げることなどが盛り込まれています