2025年「代表者の住所非公開」に関するアンケート調査2024年10月1日、商業登記規則等の一部改正から1年が経過した。株式会社の代表取締役の住所の一部非公開を選択できる制度だが、東京商工リサーチのアンケート調査では一部非公開に踏み切った企業は6.7％にとどまることがわかった。昨年10月実施のアンケートでは、約3割が1年以内に非公開と回答していた。非公開に踏み切らない理由では、「知らなかった」が過半数を超えた