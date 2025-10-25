これまで宇宙に物資を届けてきた「こうのとり」の後継機が、いよいよ26日に打ち上げられます。JAXA（＝宇宙航空研究開発機構）が主導し、日本の企業が作り上げた宇宙船の製造現場を、今回特別に藤井貴彦キャスターが取材しました。■宇宙飛行士・油井さん待ち望む「HTV-X」の到着八丈島に被害をもたらした台風を、宇宙から捉えた写真。それを撮影したのが、8月に地球を出発、ISS（＝国際宇宙ステーション）に滞在中の日本人宇宙