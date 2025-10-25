通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラライ)」の初のファンフェスの生配信を実施。11月16日に横浜・ぴあアリーナMMで開催されるイベントの模様を、当日17時からカラオケルームにライブ・ビューイングする。『Paradox Live Fanfest Dope Box』近未来の日本を舞台に、各音楽ジャンルで人気を誇る HIPHOPチームたちが、自らの音楽で No.1 を目指してステ