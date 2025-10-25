通信カラオケ・JOYSOUNDを展開するエクシングは、クラブオフィシャルパートナー契約を締結しているJ1リーグ・FC東京が、11月2日に開催するイベント『2025FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY』に協賛。選手たちによるカラオケ企画をはじめ、JOYSOUNDブースではサイン入りレプリカユニフォームを賞品に掲げたカラオケ採点イベントを開催する。『2025FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY』昨年好評だった、姿を隠して歌う選手たちの歌声を聴