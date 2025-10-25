沢美沙樹が、11月14日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』に登場する。「ミスマガジン2024」のファイナリストに選出され、その後数々の媒体に登場し、今グラビア界で勢いのある1人でもある沢が魅せる。【写真】胸元と美くびれあらわ…圧倒的なグラビアを披露した沢美沙樹「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコ