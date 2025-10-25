●大谷翔平の歴史的活躍にくぎづけ 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(10月13日〜19日)をまとめた。草なぎ剛○『箱根駅伝予選会』も高注目度この週のランキングでは、スポーツ番組が複数ランクインしており、スポーツシーズンの到来による視聴者の関心の高さが映し出されている。特に注目を集めたのは、10月18日に放送されたNHK『MLB2025