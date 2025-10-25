【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 2−1 シュトゥルム・グラーツ（日本時間10月24日／セルティック・パーク）【映像】「ブルーロック」な空中トラップ→超絶ボレー炸裂の瞬間セルティックのMF旗手怜央が、大人気サッカーアニメ『ブルーロック』を彷彿とさせるスーパープレーを見せた。わずか0.5秒で相手ゴールを脅かした一撃にファンが大興奮している。セルティックは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェ