左腰が痛む時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が考えられる病気などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「左腰が痛む」原因は？おしりも痛む・しびれる症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：塚原 聡（医師） 北里大学医学部卒業。弘前大学医学部整形外科で臨床研修し、東京大学医科学研究所でゲノム医科学の研究に従