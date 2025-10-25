現在は著述家として活動している楠木新さん。大学卒業後は生命保険会社に入社し、休職期間を挟んで、60歳の定年まで「会社員」として勤務していました。その経験や、これまで取り組んできた「働く人」への取材を踏まえて「コミュニケーションの真髄」について語ります。リモートワークは便利な一方人間関係が希薄になりがちコロナ禍以降、すっかり定着したリモートワーク。会社へ行かなくても業務をこなすことができて、遠方にい