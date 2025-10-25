（カメラマン）「緊急銃猟のため通行を禁止すると書かれています」ハンターらが集まり物々しい雰囲気に包まれた、札幌市西区の「西野西公園」。付近の住宅街ではー（山本記者）「警察の方が住民を誘導している姿も見られます」住民を避難させる警察官。道路には規制線が張られ通行制限も行われました。（山本記者）「市の職員が黄色の腕章をはめています。これから緊急銃猟が実施されます」午後１時すぎ、公園内に子グ