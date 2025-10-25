卓上のインフルエンサーが今期念願の初勝利を手にした。10月24日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、BEAST Xからは中田花奈（連盟）が出場。序盤の跳満でトップ目に立つと、他の猛追を抑えチームにとっても価値ある1勝をものにした。【映像】あまり見たことない…中田の超レアな待ち表示当試合は起家から中田、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフェニッ