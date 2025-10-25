第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。連覇を狙うドジャースと連覇を果たした1993年以来の世界一を狙うブルージェイズが対戦。第1戦を前に、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が記者会見を行った。9月6日のヤンキース戦で、本塁上での捕手との激突により左膝を負傷していた主力のボー・ビシェット遊撃手が「4番・二塁」で復帰。本来の遊撃から7年ぶりに違うポジションでの出場の決め手につ