長野県佐久市で２０２３年、８０歳代男性を車ではね、長和町内の山中に遺棄し死亡させたとして、殺人罪と自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）などに問われた同市、無職佐藤英伸被告（３４）に対する裁判員裁判の第３回公判が２２日、長野地裁（坂田正史裁判長）であり、証人尋問が行われた。検察側の証人として司法解剖を行った医師が出廷し、男性は遺棄されてから少なくとも約１８時間は生存していたとみられると証言