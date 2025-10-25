2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。ラグビー日本代表は、2年後に迫った大舞台で、世界のトップ4を目指します。■ラグビーW杯まであと2年エディー「この10年から20年で若い世代がだいぶ変わってきていて、トップダウンではなく一緒にやっていこうという感覚が強くなっています。今はその協調の精神を築いているところです。今後2年間でプレーの安