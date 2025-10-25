プロ野球・日本シリーズが25日に開幕。阪神とソフトバンクが日本一をかけて戦います。この両チームによる日本シリーズは2014年以来11年ぶり。当時は秋山幸二監督率いるソフトバンクが、和田豊監督率いる阪神を4勝1敗で下し、3年ぶり6度目の日本一に輝きました。熱戦が繰り広げられた11年前の戦いを振り返ります。甲子園で行われた第1戦は阪神がソフトバンクを圧倒。4回に先制すると、5回は打者9人の攻撃で一挙5得点をあげて試合を